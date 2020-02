21.54 Donna positiva al CoVid-19 nel Lazio Primo caso di Coronavirus nel Lazio di una persona non proveniente dalla Cina. E' una donna che vive a Fiumicino, in provincia di Roma, rientrata da Bergamo dov'era stata qualche giorno. Lo rife- risce l'Istituto per le malattie infet- tive Spallanzani di Roma. Tutta la fa- miglia della donna รจ stata portata allo Spallanzani in "sorveglianza attiva". Finora nel Lazio sono stati tre i casi positivi, tutti provenienti da fuori la Regione e tutti pazienti guariti: i due cinesi di Wuhan e il ricercatore rien- trato sempre dalla stessa zona cinese.