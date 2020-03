21.39 Serie A,rinviata anche Sampdoria-Verona Arriva anche il rinvio di Sampdoria-Ve- rona in serie A. Dopo che la Regione Liguria aveva disposto di giocare a porte chiuse il match di Marassi lunedì alle 20.45, la Lega Calcio ha deciso di posticipare la gara a mercoledì 13 mag- gio, giorno in cui sono state ripro- grammate le altre cinque partite della 26.ma giornata. La diffusione del coronavirus sta stra- volgendo il campionato di calcio. La scorsa giornata erano state rinviate quattro partite, per due sole delle quali è stata trovata una nuova data.