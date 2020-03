9.12 Unesco: 300 mln di ragazzi senza scuola Quasi trecento milioni di alunni nel mondo sono rimasti fuori da scuola per la diffusione del coronavirus. "Cifra senza precedenti",afferma l'Unesco, ag- giungendo che solo due settimane fa e- ra la Cina l'unico Paese ad aver chiuso le istituzioni scolastiche per limitare la diffusione del Covid-19.Ora la chiu- sura riguarda invece 13 Paesi. L'Unesco sottolinea che la chiusura,pur se temporanea,"è problematica per molte ragioni" perché implica una riduzione dei tempi di apprendimento e può avere effetti dannosi sulle famiglie.