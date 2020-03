12.29 Cei: no messe feriali in aree a rischio A causa dell'emergenza coronavirus,"al- la luce del confronto con il governo, la Cei chiede che, durante la settima- na, non ci sia la celebrazione delle Sante Messe",in tre Regioni (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) e in alcune province (Savona,Pesaro-Urbino). "Nelle aree non a rischio",la Conferen- za dei vescovi "ribadisce la possibili- tà di celebrare la Santa Messa e pro- muovere gli appuntamenti di preghiera per la Quaresima".