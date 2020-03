18.21 Borrelli: 3.296 contagi,138 guariti Sono 138 le persone guarite e dimesse, in tutto 414. Sono 41 le persone dece- dute, di cui 25 in Lombardia. La fascia d'età é dai 67 ai 97 anni, persone fragili con diverse patologie. Così il commissario Borrelli nel punto odierno. I positivi al Coronavirus 3296,con un incremento di 590 rispetto a ieri, 148 i decessi, 41 in più. Il dato più rile- vante è l'incrementp in Lombardia. Ri- coverati con sintomi 1790, in isolamen- to domiciliare 1155,in terapia intensi- va il 10%. Non ci sono state criticità nei nostri ospedali.