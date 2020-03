13.45 Ciclismo, annullata la Milano-Sanremo Era nell'aria e la conferma non sor- prende: la Milano-Sanremo,la classicis- sima di primavera che apre la stagione internazionale,quest'anno non ci sarà a causa dell'emergenza coronavirus. L'ap- puntamento era in programma sabato 21 marzo, ma a seguito del diniego delle autorizzazioni da parte di alcuni orga- ni competenti, la Rcs Sport,organizza- trice dell'evento,si è arresa ed ha co- municato l'annullamento della corsa. Stessa sorte pure per la Tirreno-Adria- tico (11-17 marzo) e il giro della Si- cilia (1-4 aprile).