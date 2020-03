13.46 Medici: al lavoro se non positivi virus I medici posti in sorveglianza, ma non positivi al Covid-19, possono rientrare al lavoro. Lo prevede la norma proposta dal governatore del Veneto Zaia e ac- colta dal Governo che l'ha inserita nel nuovo decreto in tema di coronavirus.Lo rende noto la Regione Veneto. Intanto è atteso per oggi un nuovo Dpcm con altre misure sempre finalizzato a contenere il contagio da coronavirus. All'attenzione le misure di prevenzione e restrizione già avviate e un possibi- le ampliamento delle "zone rosse".