02.48 Coronavirus, Conte:oggi Dpcm definitivo Il premier Conte ha firmato poco fa il Dpcm definitivo. Non più zone rosse ma 2 aree:nel territorio contagiato dal Covid-19 vietati spostamenti:questa zo- na comprende, oltre alla Lombardia,14 province in Piemonte,Veneto,Emilia Ro- magna,Marche: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia,Rimini,Pesaro-Urbino,A- lessandria,Asti,Novara, Verbano Cusio Ossola,Vercelli,Padova,Treviso e Vene- zia.In questi luoghi si applicano dun- que misure più restrittive. STOP EVENTI CINEMA-TEATRO IN TUTTA ITALIA ++