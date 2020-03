14.52 Decreto, Governatori chiedono deroghe "Si stralcino le tre province, ci sono già regole ben definite nella parte due del decreto,penso siano sufficienti. Se serve ci diano possibilità,con una nor- ma, che i governatori inaspriscano la dotazione base di regole". Così il go- vernatore del Veneto, Zaia, sul nuovo decreto Coronavirus. "Non è un obbligo quello di non circo- lare ma è un invito",precisa il gover- natore della Lombardia Fontana,spiegan- do che aeroporti e stazioni sono aperti "Nel Dcpm ambiguità-dice il governatore E.Romagna,Bonaccini-creano incertezze".