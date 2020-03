16.56 Serie A, 26° turno: Milan e Verona ko In un campionato 'in bilico' per il co- ronavirus e con gli stadi chiusi,frana- no in casa Milan e Parma, la Samp (dop- pietta Quagliarella) rimonta il Verona. LAZIO-BOLOGNA 2-0 (giocata 29/2) NAPOLI-TORINO 2-1 (giocata 29/2) LECCE-ATALANTA 2-7 (giocata 1/3) CAGLIARI-ROMA 3-4 (giocata 1/3) PARMA-SPAL 0-1 MILAN-GENOA 1-2 SAMPDORIA-VERONA 2-1 UDINESE-FIORENTINA ore 18 JUVENTUS-INTER ore 20.45 SASSUOLO-BRESCIA lunedì ore 20.45