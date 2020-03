15.05 Morto Max Von Sydow, simbolo di Bergman E' morto l'attore svedese Max Von Sy- dow. Novant'anni, protagonista di un centi- naio di film e programmi tv, Von Sydow รจ stato l'attore simbolo di Ingmar Bergman. Con lui ha esordito nel 1957, nel Settimo sigillo. E' stato nominato due volte al Premio Oscar, come miglior attore protagonista per Pelle alla conquista del mondo, nel 1989, e come miglior attore non prota- gonista per Molto forte, incredibil- mente vicino nel 2012.