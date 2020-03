16.02 Virus,Gori:fermiamo tutto come a agosto "Dobbiamo fermarci, cambiare il calen- dario e considerare i prossimi 15 gior- ni come le settimane centrali di agosto Fermare le imprese,i negozi,tutto tran- ne i servizi essenziali,mandare la gen- te in ferie. Recupereremo dopo, quando potremo ripartire.Situazione รจ grave". E'il tweet del sindaco di Bergamo,Gori. Intanto parte su tutti i social la cam- pagna della Regione Lazio "Io resto a casa", per sensibilizzare i cittadini "a evitare contatti sociali"."Bisogna restare distanti per un po'",si legge.