20.35 Sindaci a governo:regole siano uniformi "Dobbiamo applicare il decreto 'Io re- sto a casa' che va anche calato nelle diverse realtà: il rischio di assembra- mento, che va evitato, può riguardare i mercati in Sicilia e al Sud e le piadi- nerie in Emilia. Un confronto è neces- sario per avere interpretazioni unifor- mi". Lo chiede al governo il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Decaro. Al termine della riunione in videocon- ferenza con i sindaci metropolitani,De- caro sottolinea la richiesta di "chia- rimenti e misure finanziarie di emer- genza",specie per Comuni in difficoltà.