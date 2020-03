00.43 Campania, quarantena per altri 4 Comuni E' scattata la quarantena per altri quattro Comuni del Vallo di Diano, in Campania: Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana, tutti nel Salernitano. Il provvedimento è stato deciso visto l'aumento dei contagi verificatosi in questi Comuni e i rischi persistenti nella zona. E' quanto si legge nell'or- dinanza n.18 pubblicata sul sito della Regione Campania. Come già si è verificato per Ariano Irpino, disposto il divieto di entrata e uscita.