6.45 Virus, Filippine: prima chiusura Borsa La Borsa delle Filippine ha chiuso gli scambi"fino a nuovo avviso",prima piaz- za d'affari al mondo a compiere tale a- zione per l'epidemia da coronavirus. Ieri il presidente filippino Duterte ha ordinato ai 55 milioni di residenti di Luzon,isola piĆ¹ grande dell'arcipelago in cui si trova la capitale Manila, di restare chiusi in casa per un mese. Le persone positive al virus nel Paese sono 142; 12 i morti. Il governo ha an- nunciato un piano per 27,1 mld di pesos (475 mln di euro)destinati agli ospeda- li e a sostegno dell'economia.