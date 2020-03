5.51 Virus,Giappone nega ingresso a 38 Paesi Scattano da oggi le misure di conteni- mento decise dal Giappone a seguito della diffusione del coronavirus,inclu- so il divieto di ingresso ai cittadini italiani, e un totale di 38 Paesi. A tutti i non giapponesi che provengano o siano transitati dalle regioni Lom- bardia,Veneto,Emilia-Romagna, Piemonte, Marche,Liguria,Val d'Aosta,Friuli Vene- zia Giulia e Trentino Alto Adige nei 14 giorni precedenti all'arrivo sul terri- torio giapponese sarĂ vietato l'ingres- so in Giappone, con effetto di immedia- to respingimento alla frontiera.