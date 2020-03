18.25 Borrelli:415 guariti oggi,4440 positivi Sono 415 i guariti oggi, 4440 in tutto. 4480 l'incremento dei positivi al Coro- navirus, 33.190 in tutto, di cui 2.498 in terapia intensiva. Purtroppo oggi sono 427 i deceduti. Così il Commissa- rio Borrelli nel punto quotidiano. Oggi sono stati trasferiti 59 pazienti dalla Lombardia, 4 più di ieri. Ai giovani che stanno rientrando dai programmi Erasmus sarà consentito lo spostamento sul territorio nazionale. Dovranno subito andare nel luogo di re- sidenza per l'isolamento fiduciario.