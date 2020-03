19.46 Fitch:recessione globale,Pil Italia -2% L'agenzia di rating Fitch prevede per l'Italia una contrazione del Pil del 2%. L'economia spagnola di quasi l'1%. "Il livello del Pil mondiale sta calan- do. Siamo in territorio di una reces- sione globale", afferma Fitch. "Abbiamo quasi dimezzato le nostre previsioni di crescita globali per il 2020 a +1,3% dal +2,5% del dicembre 2019". L'interruzione dell'attività economica in Italia è "di dimensioni e velocità" come "in periodi di conflitti militari, disastri naturali o crisi finanziarie".