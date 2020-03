6.24 Coronavirus,Usa primo Paese per contagi Gli Usa sono il primo Paese al mondo per numero di contagi da coronavirus. Secondo i dati della Johns Hopkins Uni- versity, infatti, i casi di contagio negli Stati Uniti sono almeno 103.942. Complessivamente, i contagiati nel mon- do sono 595.800. Dopo gli Usa, i Paesi piĆ¹ colpiti sono l'Italia con 86.498 casi di contagio, e la Cina con 81.897. Al quarto posto figura la Spagna con 65.719 casi di contagio.