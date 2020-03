10.00 Virus,Papa:la gente inizia a avere fame "In questi giorni, in alcune parti del mondo, si sono evidenziate coseguenze della pandemia; una di queste è la fa- me", ha detto Papa Francesco durante la messa di questa mattina in Santa Marta. "Si comincia a vedere gente che ha fa- me, perché non può lavorare, non aveva un lavoro fisso, e per tante altre cir- costanze. Incominciamo già a vedere il "dopo" che verrà più tardi ma comincia adesso", ha sottolineato il pontefice.