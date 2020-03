3.45 Borsa Tokyo in rialzo: Nikkei +0,26% La Borsa di Tokyo avvia la seduta col segno più, in scia al tentativo di recupero degli indiciazionari globali, mentre gli investitori si interrogano sulla capacità dei governi e delle banche centrali di contenere le riper- cussioni negative dall'espansione del coronavirus sull'economia globale. Il Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,26% a quota 19.134,43, con un guadagno di 49 punti. Sul merca- to valutario lo yen è quota to a 108,10 sul dollaro e sull'euro a 119,20.