17.51 Gallera:"In Lombardia dati confortanti" "I dati di oggi continuano a essere confortanti".Lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia Gallera. I casi positivi in totale sono 50455, con un aumento di 1337 (inferiore ai 1.598 di ieri), ma sono stati fatti più tamponi, oggi ben 8.107. Crescono solo di 7 unità i ricoveri non in terapia intensiva per un totale di 12.009, di- minuiscono invece i letti occupati in terapia intensiva: 1317 in totale, 9 in meno rispetto a ieri. I deceduti sono 8905, con un aumento di 249, mentre ieri erano stati 345.