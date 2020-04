1.18 Fonti Mef: Italia non ha attivato Mes "E' bene chiarire che oggi l'Italia non ha deciso di fare ricorso al Mes, ma ha solo concorso a definire un rapporto che prevede la possibilità di istituire quattro nuovi strumenti per affrontare la crisi del Covid19". Lo riferiscono fonti del ministero dell'Economia (Mef) dopo l'Eurogruppo. Le stesse fonti hanno aggiunto che a la nuova linea di credito per le spese per cure e prevenzione sanitaria legate al COVID-19 è "senza alcuna condiziona- lità" e attivabile da qualsiasi paese membro che lo voglia.