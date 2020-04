12.34 Oms Europa: 154mila contagi Centro-Est Nei dati ufficiali nazionali raccolti dall'Organizzazione mondiale della sa- nità (Oms) e aggiornati a ieri, i casi confermati in Europa centrale e orien- tale, in Germania, Austria e Grecia so- no in totale 154.808 (+7.598 in 24 ore) e i decessi totali 3.380 (+385). Nella sola Germania, 108.202 casi totali. In Spagna, registrato il più basso in- cremento di vittime sulle 24 ore, 605. In totale i decessi sono 15.843, dato che mette la Spagna al secondo posto nel mondo per vittime, dietro l'Italia che ne conta a oggi oltre 18mila.