20.50 Gualtieri: 600 euro nei prossimi giorni "In queste ore l'Inps sta erogando fi- nalmente i 600 euro che dovrebbero ar- rivare a tutti entro la prossima setti- mana. La tranche di aprile sarà più ra- pida e consistente". Così il ministro dell'Economia Gualtieri al Tg3. "Nes- suno deve perdere il lavoro per il Co- ronavirus, le imprese devono avere la liquidità necessaria,tutti devono avere un reddito sufficiente", ha aggiunto. Sul Mes: "Non è adeguato per le risorse necessarie,1 trilione/1 trilione e mez- zo", ha detto. "Stiamo concentrando su Eurobond e su fondo per la rinascita".