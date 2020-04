21.00 Bocelli canta per il mondo in lockdown Un abbraccio collettivo a tutto il mon- do in 'lockdown' per il Coronavirus ar- riva dal Duomo di Milano con il canto di Andrea Bocelli. Il concerto del te- nore toscano, ascoltato sul finale da 2 milioni 700mila spettatori in diretta su Youtube, si è concluso con 'Amazing Grace',unico brano cantato all'esterno. Accompagnato dalle immagini delle stra- de deserte di Parigi,Londra e New York, tra le capitali più colpite dal virus, la scaletta di 'Music for Hope' è par- tita con 'Panis Angelicus' di César Franck. All'organo Emanuele Vianelli.