17.01 Lombardia: riprendere attività dal 4/5 La Lombardia "progetta la 'nuova norma- lità'" e chiede al governo la ripresa delle attività produttive dal 4 maggio. "La Regione - si legge in una nota - chiederà al governo di dare il via li- bera alle attività produttive nel ri- spetto delle 'Quattro D': Distanza (un metro di sicurezza tra le persone), Di- spositivi (ovvero obbligo di mascherina per tutti), Digitalizzazione (obbligo di smart working per le attività che lo possono prevedere) e Diagnosi (dal 21 aprile inizieranno i test sierologici)" Nel nuovo piano bonus 80mln a sanitari.