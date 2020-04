17.35 Partenza 4 maggio, Regioni si schierano Ripartire il sicurezza dopo il 3 mag- gio. Dopo Lombardia e Veneto, scendono in campo altre Regioni. "Impariamo a convivere con il virus e con le misure per contenerlo",spiega il piemontese Cirio. "Non oltre al 3 mag- gio. La situazione epidemiologica in Sicilia è diversa dalle altre regioni", dice l'assessore alla Sanità della Sicilia Razza. E Fedriga, che potrebbe fare anche leva sullo Statuto speciale del Friuli Venezia-Giulia, afferma: "Ripartire o la gente non morirà per il coronavirus ma di fame".