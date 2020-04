0.00 Tesoro,Btp Italia per spese Coronavirus Il Tesoro lancerà una nuova emissione del Btp Italia "interamente dedicata a finanziare le spese dei recenti provve- recenti provvedimenti del governo a supporto del sistema sanitario, per la salvaguardia del lavoro e a sostegno dell'economia nazionale". Lo annuncia una nota del ministero del- l'Economia. L'emissione sarà collocata sul mercato in due fasi: la prima da lunedì 18 a mercoledì 20 maggio per il mercato retail, la seconda il 21 maggio per gli investitori istituzionali.