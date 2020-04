2.16 Virus, Trump: riapertura in 3 fasi Apertura a fasi, per l'esattezza tre, per l'economia americana: è ora di "farla ripartire". Donald Trump presen- ta il suo piano per riaprire l'America. "Tre fasi, un passo dopo l'altro non tutti insieme", spiega Trump ribadendo che gli Stati Uniti hanno "superato il picco" del coronavirus. "Mentre iniziamo a riaprire dobbiamo vigilare affinché venga bloccato l'in- gresso del virus dall'estero", ha detto