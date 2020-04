18.46 Virus,ricoveri in calo e record guariti Sono complessivamente 106.962 i malati di coronavirus in Italia, con un aumen- to di 355 rispetto a ieri, quando l'in- cremento era stato di 1.189. Si tratta dell'aumento più basso dal 2 marzo. Il totale dei casi è a 172.434, 3.493 in più.Sono i dati della Protezione civile Prosegue il calo dei ricoveri in tera- pia intensiva: 124 in meno, in tutto sono 2.812. Di questi 971 sono in Lom- bardia. Giù anche i ricoveri in altri reparti. E record di guariti: 2.563 in più, in totale 42.727. Ma sono 22.745 le vittime, 575 più di ieri.