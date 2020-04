15.37 Coronavirus, è boom di orti in balcone La chiusura forzata in casa a causa del coronavirus spinge il boom di orti in balcone: non solo basilico e rosmarino, ma anche pomodori, zucchine e lattuga. Secondo Coldiretti,è un hobby apprezza- to da 6 italiani su 10 (62%). Si rile- va un'impennata negli acquisti non so- lo di piante e fiori,ma anche di semi e fertilizzanti in supermercati e vivai. Ancora preclusi gli orti pubblici e privati, non vicini all'abitazione, ad eccezione di 5 regioni,Liguria,Toscana, Lazio, Basilicata e Sardegna, insieme alle province di Sondrio e Trento.