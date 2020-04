17.30 Patuelli: economia rischia "cataclisma" Il presidente di Abi, Patuelli,parla del rischio di "un cataclisma" per la nostra economia, a causa della pandemia L'emergenza coronavirus comporta un "rischio doppio",dice,dovuto alla"crisi emergenziale che si sovrappone a una situazione economico-produttiva non di grandi numeri per il Pil, di stagnazio- ne". "Come indica Bankitalia ogni set- timana in cui non si lavora, significa un calo dello 0,5% del Pil", aggiunge sottolineando che "i numeri di Bankita- lia non sono frivoli,ma corretti".