9.08 Conte:no governi tecnici,serve politica "Io sono sempre per un governo politico che ci mette la faccia e ne risponderà agli elettori". Così il premier Conte al Giornale. "I governi di unità nazio- nale" sono "molto improbabili".La rico- struzione non può essere affidata a go- verni tecnici, fondati "sul presupposto che le forze politiche non siano dispo- nibili ad assumersi la responsabilità". "Se questo governo non fosse forte e determinato, sarei il primo a solleci- tare una nuova soluzione", afferma. Poi su Mario Draghi: "Non è persona che si lascia tirare per la giacchetta".