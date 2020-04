19/04/2020 12:42 Fontana:"Attaccato ma fatto come Lazio" 12.42 Fontana:"Attaccato ma fatto come Lazio" Una delibera simile a quella della Lom- bardia sulle Rsa "era stata presa dal Lazio. Ma al governatore del Lazio non è stato fatto alcun tipo di contesta- zione". Così il presidente della Regio- ne Lombardia, Fontana, sottolineando: "Si cerca di attaccare l'organizzazione lombarda", un "fuoco incrociato che è sempre stato fatto quando al governo c'è un rappresentante del centrodestra" La Regione Lazio replica: "Nessuna pro- miscuità tra positivi e negativi" nelle Rsa del Lazio,"nessun caso Lombardia".E l'assessore D'Amato:Fontana "mistifica"