13.37 Zaia:chiusura Regioni?E'Sud contro Nord "Se alcuni presidenti chiudono i confi- ni regionali allora fanno loro l'auto- nomia, non è Nord contro Sud, è Sud contro Nord". Così il presidente del Veneto, Zaia, sottolineando: "Io non ho mai firmato ordinanze per chiudere". Poi afferma: "Se c'è un'anteprima della fase due si dovrà consolidare con un nuovo Dpcm". "Speravo ci fosse qualche segnale su questo limbo che ci separa dal 4 maggio". Per la ripartenza "spero che non ci sia l'Ufficio complicazione affari semplici', per lasciar vivere i cittadini con misure applicabili".