12.49 Virus, CdM rinvia voto per le Regionali Ok del CdM, a quanto si apprende, al rinvio delle elezioni amministrative, a causa dell'emergenza Covid-19. L'appuntamento elettorale slitta dunque per Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle d'Aosta. Il rinvio riguarda anche oltre mille Comuni, per i quali si profila l'ipote- si di election day.