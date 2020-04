13.54 Zero contagi, ultime Lombardia e Marche Lombardia e Marche saranno le ultime regioni italiane a raggiungere il tra- guardo di zero contagi. Questa la stima dell'Osservatorio nazionale sulla Salu- te nelle Regioni, coordinato da Walter Ricciardi. Prime Basilicata e Umbria, a fine apri- le. Toscana e Emilia-Romagna non prima di fine maggio. Lombardia e Marche a fine giugno. Nelle altre Regioni azzeramento possi- bile tra la terza settimana di aprile e la prima di maggio.Nel Lazio dopo il 12