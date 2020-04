21/04/2020 10:45 Fontana: riapertura per regioni è monca 10.45 Fontana: riapertura per regioni è monca Una riapertura regionalizzata "è monca, non consentirebbe un equilibrato svi- luppo alle Regioni che aprono. C'è il rischio che faccia più danni che van- taggi",dice il presidente della Lombar- dia Fontana. Sui dispositivi di prote- zione personale, "abbiamo fatto quello che potevamo e lo Stato ha fatto quello che ha potuto"."Dovevano arrivare da chi deve gestire un'emergenza naziona- le. Lo dice la Costituzione". L'assessore al Welfare Gallera annuncia che da giovedì la Lombardia partirà con i test sierologici.