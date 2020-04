9.57 Virus, oltre 183.000 i morti nel mondo Sale a 183.440 il numero delle persone decedute nel mondo a causa della pande- mia da Covid-19. E' quanto rende noto la Johns Hopkins University, secondo cui i casi di contagio a livello globa- le sono 2 milioni 628.916. Le persone guarite sono 4 milioni 482.434. Un terzo dei contagi sono in Usa, dove sono morte circa 46.700 persone. Lo Stato di New York, il più colpito, ha avuto più di 147.000 malati. Come in altri Paesi, la situazione è drammatica nelle case di riposo e nelle case di assistenza per lungodegenti.