13.02 Iss:meno contagi.In Rsa 44% del totale Il numero dei casi di Covid-19 "si sta riducendo dappertutto, ma è ancora ne- cessaria prudenza sulle misure di ria- pertura: la situazione è diversificata e dobbiamo muoverci passo passo". Così il presidente Iss Brusaferro. L'indice Rt della potenziale trasmissi- bilità già dal 6 era mediamente di 0,2- 0,7 sull'intero Paese. Il 44% di casi in Rsa,il 24,7% in famiglia,il 10,8% in ospedale. Calano i sintomatici,crescono i paucisintomatici.Aumentano i casi tra le donne. Infine:al Nord e in Lombardia epidemia partita a gennaio,forse prima.