14.18 Fase 2,il Veneto apre alle seconde case Il governatore Fontana pensa a una nuo- va ordinanza lombarda per "ribadire l' obbligo" di mascherine.Ma"vorrei garan- zie dalla Protezione Civile sulla for- nitura a tutti",aggiunge. Nel Dl Fase 2 mancano regole precise sulla riaper- tura, si poteva allentare di più, dice. Analoga posizione del governatore vene- to Zaia: "Si poteva e doveva fare uno sforzo in più. Bisogna comunque aprire. Non si può diventare cavie,dobbiamo an- che vivere".In una nuova ordinanza,sì a raggiungere la seconda casa o barche da manutenere e allo sport fuori, da soli.