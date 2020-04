21.15 Fase 2, Toti: Regioni decidano loro via "Insieme ad altri governatori abbiamo intenzione di chiedere al governo che nell'applicare le norme per la Fase 2 lasci alle Regioni la facoltà di deci- dere una propria via alla riapertura". Così il presidente della Liguria Toti sottolineando: serve più autonomia. "Il governo dovrà darci linee guida e noi dovremo occuparci anche dei bambi- ni, ragionare con i sindaci su asili nido e campi estivi, perché le persone tornino a lavorare con i figli al sicu- ro",spiega. E dice:"I diritti costitu- zionali devono poter tornare in vigore"