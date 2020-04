1.41 Conte:rendo omaggio al coraggio Brescia "Sono qui per rendere omaggio al corag- gio e all'abnegazione che ha avuto Brescia,una città messa a dura a prova" Lo ha detto il premier Conte prima di entrare in Prefettura a Brescia, ultima tappa in Lombardia dopo Milano e Berga- mo, promettendo ulteriori aiuti. "Tro- veremo un modo per dare maggiore soste- gno economico alle realtà più colpite come Brescia" ha detto Conte dopo l'una di notte dalla Prefettura. Conte torne- rà a Roma e subito dopo a Genova per la posa dell'ultimo tratto del ponte Mo- randi e poi si fermerà a Codogno.