15.46 Onu: 90 mld per salvare poveri da virus Uno scudo globale da 90 mld di dollari per fornire sostegno al reddito, cibo e una risposta sanitaria alla pandemia per 700 milioni delle persone più vul- nerabili al mondo. Lo chiede l'Onu, ri- cordando che la cifra sarebbe appena l'1% del pacchetto di stimoli da 8 mila mld predisposto per salvaguardare l'e- conomia dall'impatto del virus. Le parti più povere del mondo, secondo l'Onu, raggiungeranno il picco in 3-6 mesi.