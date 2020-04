13.53 Zaia: non è finito, potremmo richiudere "Stiamo lavorando per fissare in manie- ra plastica un numero di ricoverati e delle terapie intensive. C'è un numero oltre il quale non possiamo essere li- beri? Sì, se lo raggiungiamo si torna a chiudere", ha avvertito il governatore del Veneto Zaia. "Non ci sono alterna- tive. Non è tutto finito", ha aggiunto. "Si può affrontare la riapertura,ma in- vestiamo sulla messa in sicurezza dei cittadini, e soprattutto la mascherina è imprescindibile". E ha annunciato:per che per fine estate potrebbero fare ol- tre 30 mila tampomi al giorno.