20.07 Boccia,Santelli ritiri ordine o diffida Il 95% delle ordinanze regionali è com- patibile con il Dpcm mentre il restante 5% necessità di modiche che verranno fatte entro domenica in base ad un con- fronto costante con il governo e ai chiarimenti previsti nelle Faq di Pa- lazzo Chigi. Così Francesco Boccia. Il ministro per le Autonomie riconosce l'impegno delle Regioni a procedere in maniera unitaria, in modo da avviare la Fase 2 senza rotture e in piena colla- borazione."Se la presidente della Cala- bria Santelli non ritirerà l'ordinanza entro stasera scatta la diffida",tuona.