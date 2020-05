12.22 1 Maggio,Furlan: "Patto per ripartenza" "Già dalla prossima finanziaria dobbia- mo dare segnali precisi, mettere in si- curezza sanitaria il Paese ma anche in sicurezza l'economia con la centralità del lavoro: un grande patto sociale che dia obiettivi chiari al Paese e stru- menti chiari". Così la leader Cisl, Furlan su Rai 1. Bisogna "ripensare il lavoro, ma anche un modello di crescita e sviluppo che va rivisto ripensato e organizzato. Il lavoro è centrale, la centralità della persona è il vero segno con cui cambia- mo il nostro modello di società".