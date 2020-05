20.56 Boccia: misure Calabria contro governo Il ministro per gli Affari Regionali Boccia torna sull'ordinanza della Re- gione Calabria,che dispone aperture an- ticipate di bar e ristoranti. "E' il classico esempio di una cosa fatta con- tro una misura nazionale chiara", dice. "Il governo ha detto che bar,ristoranti e parrucchieri hanno bisogno di linee guida e di un'ulteriore valutazione,che faremo dal 4 al 17 maggio", aggiunge. Ma la presidente della Calabria Santel- li non torna indietro. "Ho ricevuto la lettera di diffida del governo, ma non ritiro l'ordinanza", ribadisce.