16.10 Patuanelli:aiutare Pmi, ecobonus edili "Accelerare per dare risposte alle Pmi" più colpite dall'emergenza "siamo già in ritardo". Così il ministro dello Sviluppo economico, Patuanelli, su Fb. "Serve una massiccia iniezione di li- quidità a fondo perduto diretta e sotto forma di ricapitalizzazione delle im- prese" e "interventi sugli oneri dei costi fissi" come sulle bollette elet- triche. Vanno accelerati i pagamenti dei debiti della P.a e "un ecobonus al 120% per l'edilizia". L'economia non reggerà un secondo lockdown e approccio graduale è l'unico possibile, scrive.